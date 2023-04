Además, manifestó que lo que le suministraron, mientras estaba de fiesta, fue escopolamina y que eso lo demostraban los exámenes que se realizó en el hospital; “no sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente sucedieron los hechos que yo pido mil disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando”.

Sin embargo, en el examen toxicológico que fue entregado por la clínica Imbanaco de Cali el político dio positivo para benzodiacepina. Según la defensa del alcalde, dicha sustancia se utiliza para hacer, la ya nombrada, escopolamina.

En una de las primeras defensas de Mejía Londoño se decía que el lugar donde se encontraban distribuiría licor adulterado, a lo que el dueño de la discoteca afirmó que el alcalde buscaba excusarse en eso para no asumir responsabilidad del hecho.