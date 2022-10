Después de que Afinia —la filial de EPM que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, en reemplazo de Electricaribe— anunciara que no se sumará al Pacto por la Justicia tarifaria para rebajar las tarifas de energía en todo del país, el Alcalde de Cartagena, William Dau, le dio un ultimátum a la empresa prestadora del servicio. “Es totalmente inaceptable que todas las demás generadoras de energía sí hayan bajado y Afinia no. Convocamos, exigimos que Afinia y que la junta directiva de EPM, los dueños de afinia, se sienten la Creg y el Ministerio de Minas a resolver eso ”, exigió. Según informó la ministra de minas y energía, Irene Vélez, este acuerdo significará una reducción de las tarifas de energía entre el 4 y el 8% antes de terminar el año. La reducción comenzará en las tarifas de octubre, por lo que se empezará a ver reflejado en las facturas de noviembre. Afinia ha dicho que si bien hará “esfuerzos importantes en los componentes regulados de distribución y comercialización que hacen parte de la tarifa” no puede acogerse por ahora al Acuerdo debido a los impactos negativos que generaría esta decisión en la liquidez de la empresa.

“Se nos agotó la paciencia, les damos plazo hasta el 28 de octubre. Si no rebajan las tarifas vamos a guerra con Afinia y con la junta directiva de EPM. No nos van a seguir metiendo el dedo en la boca”: remató Dau.



Pero el Alcalde de Cartagena no fue el único que se manifestó en contra de la filial de EPM, la Veeduría Popular de Cartagena llamó a la “desobediencia civil” e invitó a los cartageneros a no pagar sus facturas de energía.

Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dijo que era “un despropósito el anuncio de Afinia de no acogerse a las modificaciones tarifarias propuestas por la Creg para disminuir costos de energía.



Vale aclarar que las tarifas de energía de la Costa Caribe son de las más altas del país y las que más han aumentado en los últimos meses.