Gaviria, el economista que dirigió la Universidad de los Andes y fue precandidato a la Presidencia en 2022, salió del Gobierno tras publicar una carta con las falencias del proyecto y ahora, apenas mes y medio después de su retiro de la administración del “cambio”, sale mencionado en el reporte. Todo esto, pese a que los organismos de control no han encontrado que tenga responsabilidad alguna en los desfalcos del sistema.

“ Uno siente que hay una suerte de retaliación contra el exministro de cuenta de las críticas que ha tenido contra la reforma de Corcho. Los organismos de control no han identificado responsabilidad de parte suya en los escándalos de Café Salud y Medimás y ahora desde la Presidencia siembran duda sobre él”, cuestiona el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien está en la Comisión Séptima a cargo de debatir ese proyecto de ley.

El legislador ha sido un crítico de Gaviria por haberse sumado al Gobierno de Petro, y por el tiempo que se tomó para salir de este, pero alega que “pretenden silenciarlo”. Y es que Gaviria conoce la minucia del sistema y tiene un megáfono encendido para alertar sobre los riesgos para la salud de los colombianos ante la posible eliminación de las EPS que se está gestando con ese proyecto.

La respuesta de Gaviria a las acusaciones de la Secretaría de Transparencia es enfática: “Los bonos se pagaron. No hubo detrimento. No se perdió un peso. La venta de Cafesalud EPS quería evitar una falla sistémica del sistema. SaludCoop EPS tenía que ser liquidada después del fallo de la Contraloría. Los afiliados no podían ser distribuidos, pues las EPS estaban en el límite y se estaba liquidando Caprecom. Había que usar algún vehículo existente y eso implicaba una capitalización”, le dijo a El Tiempo.

¿Hay una persecución a Gaviria? El secretario Idárraga afirma que hubo decisiones de altos funcionarios que conllevaron a que se perdieran los recursos públicos de la salud. Para la Presidencia uno de los implicados sería Gaviria y en el documento también mencionaron a Mauricio Cárdenas, quien para entonces era ministro de Hacienda.

Pero este revuelo que sale desde la misma Casa de Nariño se agita justo cuando los partidos se están preparando para el “día D” del primer debate en la Cámara de Representantes sobre el articulado. A esa misma plenaria el secretario Idárraga promete llevar el informe para que sea evaluado por la Comisión Accidental para el Esclarecimiento de la Verdad sobre el Sistema de Salud en Colombia que creó Petro en esa plenaria, con el visto bueno de su alfil David Racero, presidente de la corporación.

Por movidas como esa desde la oposición alegan que “todo lo referente a la reforma a la salud ha sido bochornoso”. Esas son palabras del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien califica de “lamentable que ocurra esto en una democracia y con un tema tan importante como la reforma al sistema de salud”.

Gaviria ya lanzó sus fichas al tablero de discusión con apuntes técnicos a la reforma, mientras que la Presidencia habilita un nuevo frente con un informe que un sector del país califica de “persecución”.