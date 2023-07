Otros simplemente la entienden como una acción que responde directamente a la política de la Paz Total que ha recibido tantas críticas en su primer año de Gobierno, pues no se le ve mayor fundamento.

Esto ha suscitado una serie de reacciones que cuestionan, en primer lugar, si se trata de una confrontación al exmandatario, quien al final ha afirmado que dicho nombramiento “no importa”, pero ha puesto sobre la mesa que se debería dar el mismo status quo a otros ex paramilitares. Incluso dio un nombre: el de Jorge 40.

Luego del anuncio, se conoció un audio en el que Mancuso se dirige a los ex integrantes de las autodefensas, asegurando que esta es una “oportunidad única” para el bien del país y de las víctimas. Así mismo, desde un centro de migración en Estados Unidos, donde permanece detenido, envió una carta al Presidente en la que recuerda que una delegación de las Autodefensas Unidas de Colombia asistió al Congreso para explicar los avances en el acuerdo de Santa Fe de Ralito (que puso sobre la mesa el desarme de este grupo a cambio de legalizar parte de su fortuna, de reconocer su poder político y de no ser extraditados).

Añade, entonces, que recibe la decisión “con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera” y que seguirá compareciendo ante la justicia.

Otros nombramientos cuestionables

Pero no es la primera vez que el primer mandatario es objeto de críticas por sus decisiones en torno a la figura de un gestor de paz que, por cierto, no es invento suyo. La Ley 0418 de 1997 ya la contemplaba aunque no se le llamara así exactamente. Esta figura permite la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que sean acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.

Tal vez el escándalo más recordado fue el ocurrido en diciembre de 2022, cuando bajo el decreto 2422 de 2022 se contemplaba el nombramiento de varios miembros de la denominada Primera Línea como gestores de paz. Entre estos estaba Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien fue condenado por tortura y concierto para delinquir por sus acciones durante el paro nacional.