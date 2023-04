Cuando Álvaro Leyva Durán pisó por primera vez un campamento de las extintas Farc era 1984. Llegó a Casa Verde como un interlocutor del Gobierno de Belisario Betacur para los diálogos de paz de La Uribe. Desde entonces –como lo reconoció– ha metido mano en todos los procesos de paz, frustrados o no, que ha tenido el país. Y, por eso, hoy hace parte del gobierno del primer presidente de izquierda: Gustavo Petro.

Una persona que conoció su tránsito por ese Ejecutivo contó que para entonces Leyva no era un interlocutor porque Misael Pastrana se hablaba directamente con Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, cuando había que hacerlo. Allá aprendió del poder y, sobre todo, despertó en los godos la confianza suficiente para que lo llamaran a la administración de Betancur.

En esa contienda estaba avalado por el Movimiento Nacional de Reconciliación –el partido del M-19 (guerrila en la que militó Petro)–, pero retiró su candidatura faltando dos semanas para la primera vuelta con un discurso desde La Macarena, Meta. Dijo que el Gobierno de Uribe no daba garantías, pero en realidad la intención de voto a su favor no pasaba del 1%.

Él mismo lo dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO de febrero de 2006, cuando quería pelearle la Presidencia a Álvaro Uribe en su aspiración por la reelección. “No hay ni un solo proceso, incluyendo el del M-19, que no haya tenido la mano anticipada de Álvaro Leyva, pero ninguno fue manejado por mí. Todo lo contrario, se buscaba la manera de que no hiciera presencia”, aseguró Leyva hace 17 años.

El agente de la paz

Fue el fallecido expresidente, Belisario Betancur (1982–1986), quien lo nombró “verificador-garante” de los acuerdos de La Uribe como representante del Partido Conservador. Desde entonces quedó con los pies en los gobiernos y una mano lista para levantar el teléfono para buscar a los combatientes. “Aprendí a ser facilitador hasta nuestros días. Me quedé anclado en esa actividad porque la violencia me asqueaba. Entendí que sin paz no hay país”, relató Leyva.

Pero ese interés en las conversaciones con los ilegales hizo que sus contendores lo acusaran de pertenecer a las extintas Farc. El señalamiento directo llegó esta semana en cabeza del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien aseguró tener una carta en la que Tirofijo lo designó como vocero de paz. La misiva sí existió.

Sobre ella Leyva le respondió a este diario que no aceptó esa designación y que el testigo de ello es Víctor G. Ricardo, quien fue el comisionado de paz de Andrés Pastrana –del que surgió la polémica carta– y quien también se cruzó con el bogotano en la administración de Betancur.

Leyva con los farianos tuvo tres “paces” públicas: la de La Uribe, en 1984; El Caguán, de principios del 2000; y la paz final, o por lo menos la que llegó a un acuerdo en La Habana, en 2016.

El propio Andrés Pastrana lo usó para comunicarse por primera vez con la guerrilla para su intento de paz: “Todo el mundo conocía de la cercanía de Leyva con las Farc. Después me aparece una carta de Tirofijo –con su MMV, como firmaba Marulanda– nombrando a Leyva como vocero”, sostuvo el exmandatario. Su versión es que no le preguntó del tema porque para cuando supo de la misiva el implicado se había ido del país.

Él también posibilitó las reuniones previas de Caracas y Tlaxcala con el Gobierno de Ernesto Samper y facilitó la liberación de soldados en Las Delicias, entre otras cosas que se surtieron en las múltiples y tropezadas negociaciones: tenía un teléfono rojo de línea directa con el secretariado de las extintas Farc.

Ese relato de Pastrana tiene un contexto al que el expresidente no hizo referencia y que pasa por el narcotráfico del siglo pasado. Cerrando la década del 90 se destapó una cuenta de la oficina principal del Banco Ganadero en Cali, en la que se movieron $10.000 millones de la época, de los que $49 millones terminaron en un cheque a nombre de Leyva.

Ese papel llegó a manos de agentes del CTI y el funcionario terminó envuelto en una investigación. Por esa plata, que para antaño él justificó diciendo que se trataba de dinero que había llegado a sus cuentas tras el arriendo de volquetas a una compañía minera, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento en 1998.

“Tirofijo” apreciaba a Leyva

Se salvó de terminar en la cárcel porque para el momento de la decisión ya se había ido del país, a Costa Rica, lugar en el que pidió asilo político presentándose como un perseguido de la justicia y del cual solo regresó cuando concluyó esa pesquisa. Él fue, incluso, pedido en extradición con una circular de la Interpol.

Aún en el exilio siguió moviendo los hilos de la paz. Hasta su casa en Costa Rica llegaron “Raúl Reyes” y un emisario de Estados Unidos, Phill Chicol, para una reunión que se terminó filtrando en medios y cobró cabezas en el Departamento de Estado gringo.

En mayo de 1999, cuando estaba distanciado del proceso por su exilo en Centroamérica, fueron las mismas Farc las que buscaron que él tuviera algún tipo de rol en la negociación, porque estaban inconformes con la gestión del entonces comisionado Víctor G. Ricardo. Ese mismo mes, en las páginas de El Tiempo, se leyó que “Marulanda le tiene un gran aprecio (a Leyva)”, otra polémica declaración por la que terminó vinculado con la guerrilla.