Uribe se defiende y denuncia persecución judicial a días de su fallo

Recién esta semana ambos dirigentes se enfrascaron en un enfrentamiento en redes sociales alrededor del caso. “(Es) un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos”, dijo el Uribe y agregó: “Estaré listo para repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: Sicario Moral (sic)”.

El presidente Petro, previamente, había publicado este mensaje también en la red social X: “Sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre sus actuaciones y mis anteriores debates como congresista. Pero no lo puedo hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces (sic)”.