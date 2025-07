El arroz mil delicias y otras recetas ricas (como la del arroz con leche)

Por Álvaro Molina

@molinacocinero

En las notas de cocina de mi mamá aparece este arroz que fue protagonista de muchas celebraciones familiares. Se hace perfecto con los jamones que vienen en bloque ya que el corte rico es en dados. Lo he comido muchas veces y los ingredientes cambian según el país. Estudiando con los años encontré que pertenece a la familia de los arroces fritos que hacen al wok en Asia o con la técnica del teppanyaki que es a la plancha frente a los comensales. Usted sin complicaciones lo puede hacer en cualquier olla o sartén. Lo ideal es prepararlo con un arroz que quede “separadito” o como me enseñó mi profesor galo de cocina básica: “Que pueda contar los granos en la boca”. Para eso aquí tenemos varios extraordinarios como Doña Pepa, Federal gourmet o Castellano, el tema es nacararlo primero que es saltearlo en un tris de aceite hasta que todo quede brillante, luego ir agregando agua al clima de a poco que lo vaya tapando, revolviendo con frecuencia y adicionando más agua cada vez que haga ojitos. Por supuesto le puede poner un cubito de caldo, cebolla de rama y ajo como le enseñó la abuelita. Con mucho gusto si quiere perfeccionar la técnica me puede escribir al correo que encuentra al final de la página.

Una vez el arroz listo, debe escoger qué le va a poner, porque queda rico con muchas cosas: para mí la mejor mezcla es de cebolla de rama, por supuesto, en anillos, cebolla blanca en dados o julianas, maíz que puede ser de tarro, zukini, pimentón, arvejas o habichuelas aún mejor, zanahoria en dados, champiñones y espárragos verdes en trocitos. Precalienta la sartén que humee, agrega los vegetales de a poco, cuando empiezan a dorar puede adicionar un poquito de aceite que puede ser de ajonjolí, oliva, maní o el que tenga en la casa. Sigue salteando en alto y adiciona unas cucharadas de ajonjolí o sal de maní. Para la sal de maní lo pica tan chiquito como pueda. El que me trae los mejores recuerdos era con el jamón dulce de Zenú cortados en dados como de ½ cm de lado, pero lo puede hacer con pollo, camarones, trocitos de cerdo o veggie. Una vez todo está salteado adiciona el arroz revolviendo hasta integrar muy bien. En este punto le queda bien un poco de salsa soya, ojalá no muy salada. Lo que define un arroz mil delicias es que el final se prepara una omelette bien delgadita y dorada, se corta en tiras y se agrega.