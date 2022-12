La tormenta política por la liberación de siete miembros de la Primera Línea para que sean gestores de paz aún no para. Esta vez fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez el que opinó sobre esa polémica pidiendo que se distinga entre “gestores e impunidad”.

Por ahora se sabe que el Gobierno Petro seguirá nombrando más gestores de ese grupo.

“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Sumado a eso, Prada también dijo que los voceros de paz que sean liberados quedarán sometidos al proceso judicial y a la sentencia, lo que evitaría la impunidad.