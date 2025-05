Uribe habla de supuestos ofrecimientos de Iván Velásquez a presos para declarar en su contra

El expresidente Álvaro Uribe renunció a su derecho a guardar silencio y se convirtió en el primer testigo de su defensa en el juicio que avanza en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El exmandatario inició su declaración este lunes y la misma pretende ser extendida por varios días.

Durante la primera jornada, el líder natural del Centro Democrático desmintió la supuesta estrategia ilegal que lideró para “torcer” los testimonios de algunos paramilitares, negó conocer a los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra y soltó una revelación hasta ahora desconocida:

Uribe señaló al expresidente Juan Manuel Santos y al vicepresidente Germán Vargas Lleras de orquestar un “complot” para perjudicarlo.

5:09 p.m.

El abogado Jaime Granados solicitó suspender la jornada aludiendo al horario en España desde donde se encuentra por razones de seguridad. El interrogatorio continuará este miércoles y según el defensor finalizará mañana mismo.

4:50 p.m.

El expresidente insistió en que, en el caso de lo que le dijo a Hamilton Mosquera, lo único que pidió fue que le hicieran llegar la declaración a la Corte Suprema y que por eso “no entiendo todavía alcance judicial de mi conducta”

4:00 p.m.

El expresidente reveló que estando en Pacho, Cundinamarca, en un evento político, un hombre se le acercó y se le presentó como desmovilizado. El sujeto, dijo Uribe, le afirmó que el entonces magistrado Iván Velásquez y el senador Iván Cepeda le hicieron ofrecimientos para declarar en su contra.

“Se me arrima un hombre joven, fornido de tés más morena que castaña y me dice, ‘necesito hablar con usted, le tengo una información muy importante: yo soy desmovilizado y a mí me abordaron Iván Velásquez y Cepeda a ofrecerme beneficios para que la acusara a usted de ser paramilitar’. Ahí no había sitio ni nada, yo estaba con el coronel Gustavo Rodríguez, nos movilizábamos en un carro blindado y en esa camioneta le recibí lo que tenía para decirme”, declaró Uribe.

Seguido a su declaración, se reveló la grabación de una llamada donde Uribe le dice a su entonces integrante de la UTL, Fabián Rojas, que había sostenido la conversación con el hombre a quien identificó como Hamilton Mosquera y que por favor le tomaran la declaración para hacerla llegar al despacho del magistrado José Luis Barceló de la Corte Suprema de Justicia.

1:51 p.m. <br /> El expresidente Uribe relata cómo es su relación con el exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada –ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral–. Afirmó que es padrino de bautizo de uno de sus hijos y que desde hace un tiempo no hablan con trata frecuencia. Negó que el exrepresentante fuera uno de sus emisarios en el aparente complot que lo señalan de orquestar para torcer testimonios de exparamilitares.

12:10 p.m.

La audiencia entró en receso y se retomará hacia la 1:30 de la tarde de este martes.

11:34 a.m.

“Además de atentados materiales, he recibido atentados políticos judiciales y políticos. Aquí hubo un atentado de personas cercanas a las Farc que me querían llevar a la cárcel en medio de ese proceso electoral (del 2018)”, dijo Uribe para insistir que en su contra se gestó un complot.

En este punto, la fiscal Marlenne Orjuela invocó la moción de orden, en tanto, en el juicio se habían establecido límites y pautas de cómo debía llevarse este proceso judicial.

10:47 a.m.

El 6 de abril de 2018 Uribe y Diego Cadena vuelven a conversar. Ahí se menciona que Enrique Pardo Hasche, compañero en prisión de Juan Guillermo Monsalve, tenía lista la declaración en la que el denominado testigo estrella planeaba retractarse ante la Corte.

Uribe insistió a Cadena que recibiera el testimonio, siempre y cuando, la declaración fuera “espontánea y sin ninguna coacción”.

“El doctor Cadena después me siguió informando de lo que ocurría y en otras llamadas me informaba de lo que ocurría con la señora (Deyanira Gómez) que empezaba a ser un obstáculo, según me mencionaba el doctor Cadena”, afirmó Uribe Vélez.

10:37 a.m.

En un cuarto audio, Cadena llamó a Uribe y le resumió lo que fue una reunión con Deyanira Gómez, para entonces pareja de Juan Guillermo Monsalve. El abogado asegura que la mujer tenía dudas sobre la retractación que iba a hacer Monsalve ante la Corte.

“Ahí, en mi intimidad, empecé a creer que se trataba de una trampa. Por eso en la conversación insistí que lo importante era hacer las cosas bien, a partir de ahí me di cuenta que era una trampa”, señaló Uribe Vélez.

10:07 a.m.