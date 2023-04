Desde Valledupar, Cesar, el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, destacó la labor de las Fuerzas Armadas de Colombia y manifestó que a estas se les deben prestar mayores garantías.

“Nuestras Fuerzas Armadas no merecen que las deterioren, no merecen esos despidos masivos, ¿y por qué no lo merecen?, porque nuestras Fuerzas Armadas no son golpistas, nuestras Fuerzas Armadas siempre han respetado la Constitución, la voluntad del pueblo, siempre han acatado al presidente constitucional, al presidente elegido por las mayorías de Colombia”, afirmó el expresidente.

Y continúo diciendo Uribe: “Con las Fuerzas Armadas lo que hay que hacer es respetarlas, crecerlas, fortalecerlas. La fortaleza de los grupos armados es muy grande, la inseguridad es grande, la extorción es muy generalizada”.

El expresidente aseguró que en la actualidad, y después de firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas Farc, los grupos armados y por ende la violencia y el narcotráfico han aumentado en el país.

“Mientras más permitamos que crezcan y crezcan grupos criminales, va a ser más difícil esto. Uno ve el desplazamiento del Estado de derecho en algunas áreas, hay unos pueblos de Antioquia en donde domina el narcoterrorismo, hay unas regiones del Cauca donde domina el narcoterrorismo, han desplazado al Estado de derechos”, afirmó Uribe.

El expresidente además cuestionó lo que, para su opinión, producen los acuerdos de paz firmados con esos grupos.

