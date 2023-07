En su cuenta de Twitter envió un mensaje a los grupos armados que lo tienen bajo amenaza a él y a su familia: “A las organizaciones y grupos que mi trabajo académico haya incomodado o disgustado les comunico que he suspendido todas mis actividades de investigación y opinión sobre crimen organizado, violencia armada y rentas ilegales en el Caribe, también estoy gestionando el desmonte de columnas de opinión y entrevistas relacionadas con estos temas que han sido publicadas en portales web”.

Trejos, quien lleva décadas estudiando el comportamiento del crimen organizado en Barranquilla y otras regiones de la Costa Atlántica, estimó que “una hipótesis es que como estamos muy cerca de elecciones y yo, pues, he hecho mucho análisis sobre la posibilidad de que algunos grupos armados intervengan en las elecciones locales de octubre. Yo he hablado mucho de ellos e investigado, escrito bastante, hago mucho análisis, entonces no sé qué habré dicho que hayan incomodado”.

Por la primera intimidación, ocurrida en 2018, el afectado tuvo que abandonar el país durante varios meses.

Esta situación se presenta en momentos en los que la capital del Atlántico y su área metropolitana sufren el azote de la violencia, de cuenta de bandas que se disputan el territorio para actividades de narcotráfico, extorsiones y control social.