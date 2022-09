“Todavía me veo en el espejo y digo, no lo puedo creer... Pero fue lo que me tocó”, cuenta Ana Cecilia Vargas con la voz quebrada en un vídeo que publicó en redes sociales, mientras se quita un turbante negro que lleva en su cabeza y deja a la luz su calvicie por el cáncer.

“A veces no entiendo cómo es posible que yo tenga cáncer”, explica que esta noticia hizo que se le pusiera en pausa la vida y que ahora su mayor prioridad es hacer lo posible por salvarse.