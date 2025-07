“Cuéntelo todo”: reacciones y efectos del duro discurso de Francia Márquez contra Petro

Este viernes la vicepresidenta Francia Márquez dio de qué hablar tras dar un duro discurso en la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales realizada en Cali.

“No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”, dijo al inicio de su intervención.



También expresó que ““hoy no hablo solo de mí, hablo desde un cuerpo de mujer afrodescendiente que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado”, mencionó la política.