“Pasé de ser la heroína a ser la traidora”: Francia Márquez rompió el silencio y habló de su relación con Petro

Tras varios días de silencio, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció en un evento en Cali y confirmó su distancia con el actual mandatario.

Lo hizo a través de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, la cual se llevó a cabo desde las instalaciones de la Universidad Libre. Allí Márquez habló sobre su situación en el Gobierno Nacional.

“No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”, inició la exministra de Igualdad su intervención.

La vicepresidenta continuó con su discurso. “¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que anteceden explosivos y balas”.