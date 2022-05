“Amores de mi corazón, aquí vamos en carretera después de lo sucedido, vamos escoltados. Pero, quiero decirles algo con todo mi amor, cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana de la policía, de los militares, por favor no salgan sin ellos, no salgan”, recomendó Valdiri.

“Yo quise alcanzar la caravana, iba solita en la carretera para llegar donde ellos y nos encontramos con este problemita...”, narró la barranquillera.