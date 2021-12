“Es un fallo con sesgo e injusto”: Robledo sobre decisión que la saca del Congreso

Se resaltó que su caso no tiene precedente... ¿Se valdrá de eso para reclamar?

“Cuando me fui a acompañar a Petro en Colombia Humana –que estaba en el Verde–, yo hice la consulta previa con abogados, y digamos dos conceptos fundamentales: la doble militancia no aplica para Presidencia y Vicepresidencia. Y segundo, Colombia Humana era un movimiento significativo, no un partido. Además, no hay un precedente que señale que aquí hay doble militancia, porque no me fui a una siguiente elección, no me fui a Colombia Humana y apliqué al Congreso, no; yo me fui a ser fórmula vicepresidencial de Petro”.

Hubo comentarios de que este fue un fallo político. ¿Comparte esas palabras?

“Más que un fallo político, creo que es un fallo que se produce en un sesgo, muy ortodoxo, y hace una interpretación muy extensiva de la doble militancia. Respeto a la Corte, pero es un fallo injusto, por eso nos fuimos a la CIDH”.