Es tal el nivel de tensión que ya se alistan para definir voto a voto quien tendrá el beneficio de la candidatura porque, si eso no sucede, los verdes llegarían a la instalación del Congreso fragmentados y sin un postulado a la Presidencia del Senado.

Fuentes al interior de esa bancada señalan que la definición ha sido compleja y que de esa dificultad para llegar a un candidato único los senadores optaron por guardar silencio hasta la cita convocada para las 7:30 a.m. del próximo martes, cuando se volverán a encontrar para definir su “presidenciable” faltando escasos dos días para el inicio de la legislatura.

Y es que no solo está en juego el máximo cargo del Legislativo, sino la tendencia que tomará el partido el próximo año: una más conciliadora con Lozano o Name o, del otro lado, la del petrismo que representa Asprilla.

La versión oficial es que Asprilla y Name pidieron aplazar la votación porque faltaba uno de los legisladores, Jairo Castellanos, pero la demora en dar un nombre muestra la dura puja que se surte al interior de sus filas por encabezar el Congreso desde el próximo 20 de julio.

Pese a que la bancada de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza se citó desde las 7 de la mañana del miércoles para definir cuál de sus 13 senadores será el candidato a la Presidencia del Senado, los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo entre los tres opcionados : Angélica Lozano, Inti Asprilla e Iván Name.

EL COLOMBIANO se contacto con los 13 senadores de la bancada o sus asesores más cercanos para preguntarles sobre la reunión de ayer miércoles en el Club del Comercio de Bogotá y acerca de cómo está la definición entre Lozano, Asprilla y Name . Todos coincidieron en que no quieren hablar en medios hasta que se dé la votación y que la puja seguirá abierta hasta que se tenga una comunicación oficial.

La única que habla en micrófonos es la vocera del tema, la senadora Andrea Padilla, quien detalló que “ vamos a buscar ponernos de acuerdo con un nombre, hay un anhelo de la mayoría porque así sea . Es una decisión que estamos tomando como coalición, no solo la bancada del Partido Verde”.

Pero en las últimas semanas apareció el perfil del senador Iván Name , “pescando en río revuelto”, según dijo una fuente de la bancada, y terminando de equilibrar la mesa de tres patas de los candidatos: él es más pragmático y no ha dudado en criticar al Gobierno Petro y a sus ministros.

Cálculo para el petrismo

¿Se le puede dañar el camino a Lozano para ser presidenta del Senado? Los verdes ahora niegan que existiera un preacuerdo previo para entregarle ese cargo, aunque reconocen que su nombre estuvo postulado desde el primer momento de esta disputa.

La cuestión es que ha habido tensiones en el partido porque el ala petrista se está inclinando por la postulación de Asprilla. No obstante, los más pragmáticos de ese grupo temen que apoyar a ese senador se convierta en un error de cálculo porque su tendencia es más radical y no tan conciliadora, como sí es el caso de Lozano o hasta del propio Name.

Prueba de ello es que un senador de la bancada sostuvo fuera de micrófonos que “Lozano y Name son mucho más independientes, más autónomos, e Inti es mucho más gobiernista. Debe haber un presidente que les dé garantías a todos y no que haga solo lo que pide el Gobierno”.

El Ejecutivo también sabe de lo peligrosa que puede resultar la carta de Asprilla para encabezar el Senado y, como lo adelantó el De Buena Fuente de EL COLOMBIANO, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le hizo un guiño a Lozano para que ella sea la elegida.

Sin embargo, dentro del Pacto Histórico hay quienes insisten en su apoyo a Inti Asprilla porque “ha respaldado de forma decidida y sin ambigüedad las iniciativas del Gobierno”, según le dijo una senadora del partido de Gobierno a este diario.