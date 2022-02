¿Pero ejecutó un sabotaje para evitar la elección de Bolívar?

“No, yo voté por Bolívar. A mí me señalan porque para el petrismo es más rentable atacarme a mí que al propio Iván Name. El petrismo se ensañó contra mí durante dos años, me pusieron un INRI en la frente porque me dediqué a tejer la Coalición Centro Esperanza. Yo voté por Bolívar, pero ganó el voto en blanco y hubo una nueva elección. Lo que falló es que ellos no postularon un nuevo candidato”.

En la Alianza Verde se evidencia una división con el sector petrista, liderado por Inti Asprilla. ¿Cómo enfrenta ese tema?

“Este partido siempre ha tenido diversidad. Hay una corriente petrista, que lideran Inti Asprilla, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz, y una corriente de centro. Aquí coexistimos estas dos tendencias desde tiempo atrás, no es de estas elecciones”.

¿Y usted sigue contemplando la escisión del partido?

“No. La puse sobre la mesa hace seis meses y luego yo misma la retiré. Yo me he dedicado a construir partido; Asprilla, Miranda y Muñoz, no. Pero reconozco que Muñoz lo ha hecho en Antioquia”.

Usted es amiga de Ingrid Betancourt. ¿Cómo tomó su portazo a la coalición Centro Esperanza y la pelea que protagonizó?

“Lo de Ingrid es muy adverso. El portazo que dio es completamente injusto y desproporcionado. Absurdo. Ella no tiene fundamento para hablar de maquinarias políticas, porque duda si Óscar Iván Zuluaga o Alejandro Char las tienen”.

¿Cambiará a Sergio Fajardo por Alejandro Gaviria?

“Mi voto estará entre uno de los dos, pero los apoyo a ambos porque una parte de mi equipo le hace campaña a Fajardo y otra parte a Gaviria”.