Antioquia, segundo en el Acuerdo de Punto Final

Una visión similar se encuentra desde los pacientes. Francisco Castellanos , director de la ONG Defensa del Paciente, indicó que “los pagos suponen un alivio para el sector salud, que debería redundar en una mejor atención a los pacientes”; no obstante, Castellanos sostuvo que “estos temas administrativos y financieros no deben ser causal de negación o demora en la prestación de servicios de salud como lo ha ordenado el Consejo de Estado y no debe constituir barreras a los pacientes”.

La directora de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez, la IPS mixta que más se ha beneficiado en el país, pues según el Ministerio de Salud, le han girado $5.162 millones, destacó que esto lo que hace es permitirles a las entidades cumplir con sus obligaciones, en especial con las que estaban pendientes o no se habían podido pagar. Por ejemplo, explicó la directora, estas deudas son una especie de “círculo vicioso”, pues cuando a las EPS no les pagan, estas tampoco les giran a los prestadores, y al no tener plata, “pues lo prestadores, que somos nosotros, no les podemos pagar a los proveedores y nómina”, por lo que los recursos que ha llegado, prácticamente han “entrado por el bolsillo izquierdo, pero han salido por el bolsillo derecho para pagar”, agregó la directora.

Adicional, Galán planteó la necesidad de no bajar la guardia en medidas como la Política Nacional de Medicamentos, que ha servido para controlar los precios, lo que redunda en ahorros para el presupuesto en salud del país

EL COLOMBIANO consultó con las directivas de la EPS Savia Salud en Antioquia, que tiene 1,8 millones de afiliados, sobre cómo se estaban beneficiando con la implementación del Acuerdo, pero respondieron que el único vocero para hablar del tema es el gobernador de Antioquia.

Finalmente, en lo que coinciden los consultados para este artículo es que, además de que se saneen las deudas de la actualidad, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, deben mantener las medidas para sanear las deudas definidas, y de esta manera, evitar que ese “círculos vicioso” se vuelva a registrar, es decir, que las deudas no vuelvan a ahogar el sistema.