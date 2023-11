Con 59 votos a favor y 11 en contra , la plenaria del Senado dio luz verde a este proyecto, cuyo ponente fue el senador David Luna, de Cambio Radical , quien detalló que se busca que cada ciudadano tenga libre decisión para determinar si quiere o no seguir con el contrato matrimonial .

Entre tanto, quienes se oponen a este proyecto plantearon que e s una iniciativa que atenta contra la núcleo-familiar y la institución que consideran que representa el matrimonio , argumentos q ue no lograron convencer a la mayoría del Senado para negar el avance del proyecto.

“Hoy el Código Civil exige que solamente se pueda divorciar una persona si hay una de las causales contempladas y no por voluntad propia ”, aseguró el senador Luna, luego de la aprobación de la iniciativa que ahora pasará a la Cámara de Representantes.

“La familia es la base fundamental de la sociedad y el matrimonio es quien lo fundamenta, debemos buscar la estrategia para fortalecer el núcleo familiar y mantenerlos unidos”, defendió la senadora liberal, que logró la aprobación de la proposición con 64 votos a favor y 5 en contra.

La autora de esta iniciativa, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, aseguró que se busca que el Estado no se entrometa en la intimidad de cada ciudadano y se garantice su libre decisión de divorciarse por voluntad propia.

“No es posible que sigamos escuchando en este país a las personas que dicen que no me quiere dar el divorcio y que tengan que esperar dos años, y demostrar que no hay convivencia para proceder. Avanzamos en libertades en nuestro país y en derecho para las mujeres”, expuso la representante Miranda.

En defensa del proyecto también salió el senador liberal Juan Diego Echavarría, quien señaló que con su aprobación se podrá poner control a los abusos que se cometen en el interior del hogar, cuando uno de los cónyuges no acepta divorciarse.