Agregó, en este sentido, que nadie del Gobierno ha ordenado interceptaciones de teléfonos, allanamientos ilegales u ofrecimiento de cargos públicos y contratos a través de chantajes. “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, dijo.

La que no ha emitido pronunciamiento alguno es Sarabia, la ex jefa de Gabinete que cierra la trieja de este escándalo. En las grabaciones se escucha a Benedetti refiriéndose todo el tiempo a Sarabia, el audio evidencia que está en llamada con ella, pero la voz de la exfuncionaria no aparece por ningún lado.