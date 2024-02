Armando Benedetti regresa al Gobierno como embajador ante la FAO

El presidente Gustavo Petro designó al exsenador y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti como el nuevo embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Roma, Italia.

Benedetti regresaría al Gobierno a través de este nuevo cargo, después de estar alejado por casi siete meses del gabinete, luego de que tuviera que renunciar a su cargo diplomático en el vecino país, tras un fuerte choque con Laura Sarabia, en ese momento jefa de gabinete y en la actualidad, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el escándalo por la interceptación telefónica a Marelbys Meza y su prueba en el polígrafo.

En junio de 2023, la revista Semana publicó una seguidilla de audios que salpicaron al presidente Gustavo Petro. En uno de los audios se escucha al ex embajador Armando Benedetti decirle a Laura Sarabia que no está dispuesto a que le “mamen gallo” y que, si no resuelven sus diferencias, “nos vamos presos”.

En palabras textuales, expresó: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.