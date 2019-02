Asbesto, el dilema entre la industria y la salud

El rechazo no es nuevo. Aunque en Colombia su uso sigue permitido para la fabricación de tejas, tubos y materiales automotrices, la OMS advierte que “la exposición al asbesto, incluido el crisotilo –que es el tipo que se usa en Colombia–, provoca cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma y asbestosis”.

Por tercera vez, la senadora conservadora Nadia Blel lo presentó. En esta ocasión logró que fuera aprobado de manera unánime en la Comisión Séptima y la Plenaria del Senado. Se espera que la Cámara de Representantes lo debata en comisión y plenaria, lo apruebe y de esta manera supere los peajes que faltan.

“Es una oportunidad única, estamos muy adelante y solo espero que los congresistas no le den la espalda a la salud de los colombianos”, comentó Blel. Al respecto, Giana Henríquez, coordinadora del Grupo de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología (INC), explicó que en el país cada año mueren 60 personas por cáncer de mesotelioma y se conocen 90 casos nuevos, que están asociados al contacto y sobreexposición al asbesto, dejando claro que no quiere decir que todas las personas que lo padecen sea por contacto con el mineral.

En este punto, vale aclarar, de ser aprobado el proyecto, su erradicación no será inmediata. De acuerdo con la norma, habrá un tiempo de transición de cinco años para que las industrias puedan reconvertirse y emplear otras materias primas, pues el proyecto incluye eliminar su producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquiera de sus variedades. De no conseguirlo, será el octavo golpe fulminante que recibe este proyecto.