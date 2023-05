Claudia, en total, invirtió $125’500.000, mientras que Giovanni lo hizo con $250’000.000. Pero, como dice el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. A ambos, David les pagó sus rendimientos los dos primeros meses, pero a principios de 2019 empezaron las demoras y las excusas.

“Me dijeron que tenían problemas con el banco y Laura no me respondía las llamadas. Luego, me mandaban fotos de cuentas de banco de cheques en canje, pero una semana después un amigo que trabajaba en Bancolombia me dijo que lo que hacía era firmar un cheque de Davivienda a Bancolombia y de Bancolombia a Davivienda para que apareciera en canje. Nunca me volvió a pagar”, relata Claudia.

Asimismo, Giovanni asegura que cuando le hicieron el primer pago le dijo a su entonces novia que invirtiera $40 millones. Y hasta ahí llegó la dicha. Porque después de eso, reclama, “no me pagaron y David me decía que tranquilo, me llevaba a reuniones y decía que estaba haciendo negocios con la Policía, pero después de varios meses así no me volvió a contestar el celular”.

Estas historias se entrelazan en dos denuncias penales que se interpusieron contra David Alexánder Díaz Gómez en 2019 por los delitos de estafa y captación ilegal de dinero ante la Fiscalía General de la Nación. Una en Bogotá y otra en Cali (Valle del Cauca). ¿Por qué en la sucursal del cielo?

Pues resulta que Claudia y Giovanni no fueron los únicos a los que no les pagaron los rendimientos prometidos. “No fue uno ni fueron dos”, dice el “Santo Cachón”, pero en este enredo la letra de esta canción tendría que terminar en “¡fueron 23!” las personas que señalan a David de no haber devuelto sus inversiones.

Lo cierto es que en las dos seccionales de la Fiscalía existen dos procesos abiertos por captación ilegal, estafa, omisión de reintegro y transferencia ilegal de cheque. Además de un listado completo que incluye testimonios, pruebas y la cantidad de dinero que cada una de las víctimas invirtió en lo que comúnmente se conoce como un negocio piramidal.