Sarmiento, algo extrañado por la petición de la mujer recién llegada a la ciudad, dudó en llevarla, pero finalmente accedió y de inmediato pensó que estaba ante un aparente intento de suicidio.

“Yo estaba en el terminal y pues faltaban tres o cuatro carros y se me acercó una muchacha con una niña. Me dijo que si la podía llevar al puente de La Variante y yo le dije que sí. Me preguntó que cuánto la carrera. Yo pensé no llevarla, pero me puse a analizar que se podía ir en otro carro, entonces de una quise ayudarla”, dijo el conductor a Noticias Caracol que, tras la sospecha, decidió alertar a las autoridades para evitar una tragedia.