A veces es importante reconocer que no se puede salir de los problemas solo. Tomar la decisión de ir donde un psicólogo para iniciar un camino de sanación no es fácil para todos, por estigmas ―familiares o propios―, miedo o nerviosismo de abrirse con alguien más y contarle sus problemas.

El acompañamiento psicológico es necesario y no, no es para que solucione todos sus problemas. Precisamente, el psicólogo explica que este no es el rol del especialista. Ellos no solucionan los problemas. “Nosotros acompañamos a la persona en un proceso de autoconocimiento para que sea ella, conociéndose mejor, la que encuentre alternativas para afrontar sus dificultades”.

El experto invita a las personas a asistir al psicólogo y poder así iniciar su proceso para sanar aquello que duele y esos enredos de la mente. Dice que no hace falta padecer una enfermedad mental para iniciar este viaje de autoconocimiento.

“Un gran porcentaje de personas no cumple con un criterio de trastorno o patología mental. Nosotros también acompañamos para superar un problema de toma de decisiones, problemas de asuntos afectivos, de familia y situaciones cotidianas”.

Así, aunque todos en algún momento necesitamos ayuda, el primer paso para conseguirlo es reconociendo que no podemos solos. A veces necesitamos una perspectiva de un especialista, que ayude a aclarar los conflictos de la mente.

“Si una persona siente que hay algún asunto, que se debe trabajar en la relación consigo mismo, en la relación con los otros, en la solución a las dificultades que afronta cotidianamente, debe empezar a reconocer que una mirada externa especializada puede serle de utilidad”, expresó Rodrigo.