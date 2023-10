Solo por 1 año y que no tengan orden de captura: abecé del programa de Petro que dará a jóvenes $1 millón “por no matar” El Gobierno Nacional firmó el decreto que reglamenta el programa, que estará a cargo del Ministerio de la Igualdad. Según el Ejecutivo, no es una iniciativa asistencialista, sino que busca brindar oportunidades sociales.

El programa está dirigido a jóvenes en condición de extrema pobreza, vulnerabilidad, jóvenes rurales o en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado. FOTO: ARCHIVO/JULIO CÉSAR HERRERA