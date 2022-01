Asobares respalda exigencia de carné de vacunación a empleados, pero tiene sus dudas

Para expedir incapacidad y de acuerdo con la Circular 004 del MinSalud y MinTrabajo, los colombianos sintomáticos deberán aislarse por siete días sin necesidad de la prueba, a excepción de los mayores de 60. Si pueden trabajar desde casa, no requerirán incapacidad pero, de no ser así, quedará a criterio del médico. Aquellos asintomáticos con contacto estrecho y esquema completo de vacunas no necesitarán aislamiento ni prueba y los asintomáticos sin vacuna o con esquema incompleto sí deberán aislarse y hacerse prueba para posterior incapacidad. No se requiere otra prueba para salir del aislamiento ni para reintegrarse en el trabajo.