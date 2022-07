“Un señor me llamó en horas de la tarde y se identificó como jefe de los paracos y me pregunta qué hago en Lloró. Yo le dije que estaba enterrando a mi madre y que me quedaría para realizarle las novenas allí. Pero él me dice que estaban en plan pistola y que la orden era matar policías, así estuvieran de civil”, comentó Lemus.

Después de la conversación telefónica, Lemus, según narró, fue citado a un lugar hacia las 10:00 de la mañana de este sábado y “cuando voy me empiezan a disparar a la cabeza, me empecé a cubrir con mis brazos y salí corriendo. Hasta ahí recuerdo”. Lemus recibió impactos de bala en su pierna derecha y ambos brazos.