Llegó la ronda final de contratación para el Metro de Bogotá

Seis consorcios, de los siete que presentaron sus certificaciones y credenciales, el pasado 25 de febrero, cumplieron satisfactoriamente con las reglas establecidas por la Empresa Metro para participar en la ronda final del proceso de contratación.

De acuerdo con la empresa, la verificación de la documentación aportada estuvo a cargo de un comité independiente y el resultado de la evaluación fue sometido a la “No Objeción” de los bancos multilaterales que financian el proyecto.

Así entonces, quedaron habilitados como finalistas: Consorcio Metro de Bogotá, APCA Metro Capital, Consorcio Sunrise, APCA TransMimetro, Consorcio Línea 1 y Unión Metro Capital.

Los grupos aceptados tendrán un tiempo para hacer comentarios y sugerencias a los pliegos, a la minuta del contrato y a sus apéndices con las especificaciones técnicas del proyecto.

Los consorcios admitidos podrán presentar sus ofertas económicas en agosto y el proceso finalizará entre septiembre y octubre del presente año con la adjudicación del contrato.

Los siete grupos evaluados aglutinaban 39 empresas integrantes de consorcios de 12 países. La documentación presentada sumó más de 24.000 folios, más medios magnéticos, con los cuales acreditaron, entre otros, experiencia en la ejecución de obras civiles; fabricación y suministro de trenes y equipos de mantenimiento; instalación de vías férreas; diseño, fabricación y suministro de sistemas de señalización y control automático de trenes, así como en la operación integral de sistemas metro.

Adicionalmente, debieron certificar un patrimonio neto mínimo de USD 1.750 millones, así como haber obtenido financiación reciente para proyectos de infraestructura, por un monto mínimo de USD1.500 millones.

“Que seis de los siete grupos que presentaron certificaciones de experiencia, capacidad financiera y legal, hayan superado las exigentes condiciones de participación, confirma que contamos con las mejores empresas del mundo y que ellas creen en el proceso por su claridad y transparencia” aseguró el ingeniero Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

El único que no estaba integrado por varias empresas, China Railway Group Limited, no logró demostrar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos, quedando por fuera del grupo finalista. No obstante, conforme al reglamento, podrán hacer observaciones y reclamar cambios al informe publicado por la Empresa Metro de Bogotá.

Los seleccionados

El Consorcio Metro de Bogotá está conformado por la firma española FCC Concesiones de Infraestructura, S. L. U., que gestiona las líneas del metro de Málaga y Barcelona, y los tranvías de la Ciudad Condal, Zaragoza y Murcia; la mexicana Carso Infraestructura y Construcción S. A. de C. V., especializata en proyectos constructivos; y la mexicana Promotora del Desarrollo de América Latina S. A. de C. V., experta en megautopistas.

APCA Metro Capital está conformado por cinco empresas con capitales de México y Alemania: Controladora de Operaciones de Infraestructura, especialista en obras civiles; Power China International Group Limited contructora en proyectos hídricos, de energía y de transporte en Ecuador, Bolivia y Venezuela; Simens Project Ventures GmbH. Interviene en proyectos de infraestructura; Strukton Integrale Projecten B.V. que gestiona proyectos como trenes ligeros en

los Países Bajo; e ICA Constructora S. A., dedicada a la construcción civil.

El Consorcio italiano Sunrise: Acciona Construcción, con amplia experiencia en carreteras, ferrocarriles y túneles, líneas de alta velocidad, tramos de metro subterráneo y obras portuarias; Impregilo International Infrastructures N. V., constructora de autopistas, ferrocarriles y plantas hidroeléctricas; Ansaldo STS S. P. A., con experiencia en señalización ferroviaria; e Hitachi Rail Italy S. P. A., fabricante de vehículos ferroviarios.

APCA TransMimetro, constituido por: China Harbour Engineering Company Ltd., que desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos, con proyectos en Asia, África y Europa; y Xi’an Metro Co. Ltd., dedicada a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China.

El Consorcio Línea 1: Obrascon Huarte Laín S. A., es la sucursal colombiana de la empresa española que ha ejecutado proyectos de ferrocarriles en Europa, Asia, África y América; Andrade Gutiérrez Engenharia S. A., sucursal de la firma brasileña que hizo parte de la ejecución de líneas de metro en São Paulo y Río de Janeiro; Camargo Correa Infra Constructores S. A., que ha ejecutado más de 500 obras entre sistemas de metro y ferrocarriles, y ha sido señalada en Colombia y Brasil de repartir coimas a políticos para ser favorecidos con contratos (en Colombia ha sido vinculada a la investigación del Caso Odebrecht); CCR S. A. es un grupo brasileño, accionista de la concesionaria ViaRio, responsable del Expreso Transolímpico, en Río de Janeiro.

Unión Metro Capital (Colombia-Corea) compuesta por Sacyr Concesiones Colombia S. A. S., que estiona infraestructuras de transporte colectivo con 35 millones de pasajeros al año, y fue la constructora del puente de Hisgaura, que no ha sido recibido por Invías por presentar nuevas fisuras; CAF Colombia S. A. S., que diseña, fabrica, mantiene y suministra equipos y componentes para sistemas ferroviarios en todo el mundo; Hyundai Engineering & Construction Co Ltd., sucursal Colombia, y Stoa S. A. R. Empresa de construcción general con sede en Seúl, que abarca ingeniería civil y ambiental, construcción, vivienda y centrales de energía eléctrica y nuclear.

¿Qué sigue?

De acuerdo con la empresa Metro, los grupos aceptados tendrán cuatro semanas para presentar comentarios y sugerencias a los textos de los pliegos, la minuta del contrato y los apéndices que contienen las especificaciones técnicas del proyecto.

Una vez publicados los documentos definitivos, los concursantes podrán estructurar y presentar sus ofertas económicas en agosto. La Empresa Metro realizará la comparación de las propuestas, para estar adjudicando el contrato entre septiembre y octubre próximo al grupo que presente la oferta más económica.

El consorcio ganador tendrá la responsabilidad de realizar sus diseños de detalle, conseguir la financiación parcial del proyecto, ejecutar las obras, proveer trenes y equipos, y asumir la operación y mantenimiento del sistema durante los primeros 20 años de operación comercial.