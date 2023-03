25 fallecidos en 99 accidentes y 3,2 millones de vehículos movilizados: balance de este puente festivo

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes antes de llegar la noche de este lunes, durante este puente festivo se movilizaron por las principales vías del país 3.257.807 vehículos.

Reyes informó que se registraron 99 siniestros durante este fin de semana, lo que representa según el jefe de la cartera una reducción del 33% frente al mismo periodo del año pasado donde se presentaron 148 accidentes.

Los 99 accidentes viales registrados dejan un saldo de 132 lesionados y 25 fallecidos, si bien son cifras preocupantes, según el ministro se registró una reducción si se comparan las cifras del año pasado donde hubo 185 lesionados y 63 fallecidos.

En cuanto a los comparendos realizados, el reporte entregado por Reyes detalla un total de 4.730 de los cuales las infracciones más comunes se relacionan 1.183 no portaban licencia de conducción, 605 fueron sancionados al no tener al día la revisión tecnomecanica y 489 viajeros no contaban con SOAT.