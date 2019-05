Batalla campal por clave de WiFi, vecinos pelean a machete y piedra

Consternada se encuentra toda la comunidad samaria por un nuevo caso de mala convivencia e intolerancia entre los vecinos de un barrio de la Santa Marta. El hecho que terminó siendo noticia a nivel nacional se registró en el sector conocido como El Oasis y lo peor, el detonante de la “batalla campal” fue la clave de la red de WiFi.

Y es que parece increíble para muchos pensar que el cambio de una clave de red de internet pudiera ocasionar la trifulca que quedó registrada en video y hoy es tendencia en las redes sociales.

Belkis Camargo, una de las afectadas y quien hizo pública la denuncia contó para el periódico popular AJÁ& QUÉ, que todo empezó cuando le facilitó su contraseña del WiFi a una vecina, según ella porque habían llegado un acuerdo de pago.

“Ella quiso que le diera la contraseña del servicio de Internet y me ayudaba a pagar la mensualidad, pero cuando llegó el mes no pagó entonces cambié la contraseña del Wifi para cortarle el servicio y a raíz de eso viene la trifulca de la señora con nosotros acá en la casa”, explicó Camargo, quien además resaltó que la presunta agresora la había amenazado con desfigurarle su rostro con ácido.

En el video que se encuentra circulando a través de las diferentes redes sociales se evidencia cuando la vecina de doña Belkis en compañía de varias personas, “encendieron” a piedra la vivienda de la familia Camargo.

Con machete en mano Flor Albany Giraldo, rompe los vidrios de la casa, acto que según denunciante ocasionó un verdadero ‘desacierto garrafal’, puesto que una mujer en estado de embarazo resultó gravemente afectada.

“Tenía seis meses, y le tiraron una piedra en la barriga que le afectó el líquido amniótico, y hubo que extraerle la bebé”, aseguró un vecino del sector.

Por su parte, el periódico popular AJÁ & QUÉ, logró obtener las declaraciones de la mujer que según los vecinos recibió un golpe en su barriga; “la primera vez me golpearon la cabeza con una piedra, boté mucha sangre, me llevaron a la clínica y gracias a Dios no pasó nada, luego nuevamente empezaron los problemas, yo estaba en mi cuarto y me tiró un piedrazo, y eso me hizo ‘parir’ enseguida, luego de una cesárea”, dijo Mayerlis Mejía Mórales.

Además agregó que la presunta agresora tiene una hija con problemas lingüísticos y que en muchas ocasiones estas, buscaban la manera de iniciar conflictos.

Mientras tanto, habitantes del sector rechazaron el comportamiento de su vecina y reunieron más de 400 firmas para obligar a que la mujer abandone el barrio, puesto que Flor Albany, ha tenido problemas con la mayoría de sus vecinos.

Camilo George Díaz, secretario de Seguridad y Convivencia, enfatizó, “es un asunto de intolerancia que no puede volver a pasar, hay que hacer un llamado a la sana convivencia y a decir que esto es una ciudad que debe solucionar los problemas por las vías del dialogó y no por las vías de hecho, la persona que generó la agresión es una mujer que tiene prisión domiciliaria, ya está identificada y ya se está procediendo con la Policía”.