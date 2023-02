En los años de la infancia, Belisario descubrió dos cosas que marcaron el norte de su vida pública: la literatura y la política. En 1993, le habló de esos hallazgos a la poeta María Mercedes Carranza.

En la mitad del diálogo, recitó de memoria una estrofa de Epifanio Mejía y afirmó que Leónidas Escobar —el secretario del Concejo de Amagá— le desveló “los misterios de la política parroquial, nacional y mundial”.

EL COLOMBIANO le pregunta a Beatriz por la vena lírica de su padre, quien dijo haber escrito una novela titulada “Carbón”, que terminó en el cesto de la basura una vez descubrió que Albert Camus ya había escrito –y mejor– el relato de los niños pobres.

“Como te decía, desde muy pequeño quiso aprender a leer. Empezó a tener contacto con libritos mientras acompañaba a su papá en la cuestión de la herrería y de las mulas, allá arriba, en Amagá. Y siempre quiso más y más y más. Uno lo veía hasta los últimos días de su vida leyendo y averiguando cosas, pero con deleite: para él nunca fue una obligación. Se gozó la vida, se gozó los libros. Era un amante de la lectura y de la poesía, por supuesto. Él contaba muy graciosamente cómo en el colegio, en esos primeros años, en las sesiones solemnes lo ponían a recitar. Y entonces él nos recitaba esas poesías con una gracia y una alegría”, narró.

“Él tuvo contacto con los grandes poetas de este país: fue amigo de Jorge Rojas, del maestro Carranza, de los nadaístas. Él admiraba profundamente a las gentes que estaban ávidas por saber y ávidas de escribir. Él establecía conexión inmediata con esas personas. Él decía muy tímidamente que había cometido algunos versos y al final de sus días le hicieron un libro y se sintió demasiado orgulloso de haber publicado sus poesías. Sí, a pesar de que decía no, no, no, no, no, yo no soy poeta, yo cometo poesía”, añadió la hija mayor del expresidente.

El libro se titula “Poemas del caminante” y una de sus estrofas habla de los laberintos de la identidad.

“Otros dirán por mí quien quise ser,/yo solo sé decir que no lo fui”. Esa frase contiene la encrucijada de uno de los personajes públicos importantes del siglo XX colombiano: sobre Betancur —sobre sus veleidades culturales, su ascenso a la presidencia, su búsqueda de la paz con los grupos insurgentes— se ha escrito mucho y en muy distintos tonos: los artículos de prensa y los libros van del elogio de quien lo considera un humanista metido en la arena de la política—una especie de Marco Aurelio o de Rafael Núñez—hasta la diatriba por los desastres del Palacio de Justicia y de la avalancha que borró del mapa a Armero.

Su bibliofilia fue proverbial. En 2006 le donó a la Universidad Pontificia Bolivariana trece mil libros de su biblioteca personal. Con esa montaña de volúmenes, las directivas de la UPB abrieron una sala con el nombre de Betancur en la entrada. Allí están las reliquias de su vida social y política: su máquina de escribir, las medallas que recibió siendo presidente de la república, la pintura que le trajo Juan Pablo II en el aciago 1986. También están los ejemplares con autógrafos de Fernando Vallejo, Otto Morales Benítez, León de Greiff y Gonzalo Arango. Hay, según las bibliotecarias, casi 30 ediciones distintas de El Quijote, incluyendo una con un mensaje de Betancur a la comunidad académica.