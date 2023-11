El exembajador de Colombia en Caracas (Venezuela), Armando Benedetti , ha estado cuasi desaparecido desde cuando armó el escándalo de la empleada doméstica de Laura Sarabia –quien fue su asesora y mano derecha cuando fue senador del Partido de la U– y de los audios en los que insinuó que había entrado plata non sancta a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.

Vives, sin visa para la Registraduría

Uno de los candidatos que parten como favoritos para ser elegido como el nuevo registrador nacional es el liberal José Joaquín Vives. Sin embargo, los presidentes de las Altas Cortes, que son quienes eligen de una lista de diez finalistas, al parecer no ven con buenos ojos que Vives no tenga visa para ir a los Estados Unidos, que sea cuñado de José Rafael Abello Silva –conocido con el alas del Mono Abello, un exnarcotraficante– y, como si eso fuera poco, los conocedores de la minucia política dicen que Vives es una de las apuestas del presidente Gustavo Petro, pues fue uno de sus asesores en materia electoral durante la campaña del año 2022. Ante esto, a los miembros de las cortes no les hace mucha gracia que el presidente de turno pueda tener su cuota en un órgano clave para la democracia como este.