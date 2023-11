Aunque tenían el plan estructurado de principio a fin, si en algún caso y por algún motivo a los clientes les negaban la visa americana, entonces “Los Hunters” tenían otra modalidad de ingreso a ese país ya preparada, aunque no tan confiable.

Y si esos documentos médicos no eran suficientes para el trámite del visado, entonces la organización criminal ya tenía preparado el siguiente paso que contemplaba la entrega de más documentación, también alterada.

Al parecer, “Los Hunters” también obtenían extractos bancarios y certificaciones financieras para soportar que los solicitantes tenían la capacidad económica necesaria para costear los medicamentos y los procedimientos que les realizarían en ese país. Con la fachada completa, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia aprobaban las visas, lo que para el ente acusador fue una clara muestra de hacerlos caer en un error.

El contacto con los clientes

El presunto cabecilla de la organización aprovechaba su nombre exótico para atraer a los clientes y que el cuento fuera creíble. Maiker se hacía pasar por un funcionario de la embajada en Bogotá. Aunque tiene un largo prontuario criminal en Estados Unidos por tráfico de drogas, su fachada le ayudaba a no levantar sospechas.

Luego el contacto pasaba a Luz Dary, su pareja sentimental, que se encargaba de hacer todos los preparativos para luego festejar si el negocio salía exitoso.

“Estoy más contenta. Me salió un negocio de pasar unas personas por México. Le dije a uno que era el que estaba sacando las visas y me dijo: yo soy el que manejo eso y me arregló todo en cinco minutos. Llegaron los señores hoy y yo le dije mire, ya llegaron. Cuadré todo el mismo día y los recogieron, los organizaron, pasaron el lunes y ya están en los Estados Unidos los tres”, se le escucha a Luz Dary en una llamada interceptada por la Fiscalía. Al otro lado del teléfono, una voz femenina la felicita y le pregunta que cuánto le pagaron. A lo que Luz Dary responde con entusiasmo: “30 millones de pesos”.

Mientras tanto, en Don Matías, Antioquia, tenían otro enlace. Clara de las Mercedes Yépez, al parecer, era otra de las articuladoras de la banda criminal. Su papel presuntamente era captar migrantes y prepararlos para pasar por encima de las autoridades. Según la Fiscalía, Clara les explicaba que debían hacerse pasar por jóvenes misioneros religiosos y si les preguntaban más de la cuenta entonces debían decir que eran refugiados que sufrían discriminación, persecusión y violencia en Colombia. La idea era engañar a los funcionarios para pasar alcanzar su sueño americano.