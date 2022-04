“Es una información falsa. No habrá mayor pronunciamiento desde la campaña al respecto”, expresó a medios su campaña, luego de que se le preguntara por los señalamientos.

En la intervención, Petro afirmó: “Ya no es cruzar el páramo de Pisba, ya no es recorrer la trocha libertadora solamente. La trocha libertadora es la que va entre la casa y la urna, el puesto de votación. La espada que se levanta no es más sino el esfero que escribe sobre un tarjetón”.

Así mismo, continuó su declaración afirmando que el cambio está en la “X” sobre Petro y Francia. “La ruta libertadora está fácil. No se necesitan días de a caballo, no se necesita ir sin camisa por los páramos, no se necesita de aguantar el hambre y tener la fuerza ante el español. Solo se necesita ir al puesto de votación”, concluyó el candidato presidencial ante el pueblo boyacense.

Por este episodio, los opositores aprovecharon para recordar otra intervención de Petro en un evento público en Girardot, en febrero, en el que el entonces precandidato presidencial reconoció que se había tomado “un trago”.

“Es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario, me cayó mal un trago que tomé antes del acto de Girardot, en una reunión previa. Le pido excusas a quienes asistieron al acto, que quise cumplir a pesar de mi cansancio”, dijo el candidato de izquierda en ese momento.