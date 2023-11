Dos hombres señalados de cazar un ejemplar de puma pidieron perdón público a la comunidad de El Águila (Valle del Cauca) por el daño ambiental que causaron y se comprometieron a no incurrir de nuevo en acciones similares contra la fauna y la flora de su departamento.

“Venimos a disculparnos y a pedir perdón por lo sucedido. Quiero que esto no vuelva a ocurrir, ya nos han explicado que cuando veamos un felino podemos ahuyentarlo y no volver a hacer lo que se hizo con este puma. Esto no vuelve a pasar, ya sabemos convivir con ellos”, dijo Robinson Ramírez Flórez, uno de los campesinos.

Flórez y Jesús Antonio Tapias habían sido capturados el pasado 13 de septiembre por estos hechos. Los labriegos grabaron con su celular el momento en el que celebraron la caza de un ejemplar concolor en la vereda Santa Marta de El Águila, que se había comido varias de sus gallinas.

“Creyó que iba a seguir comiendo gallinas”, decían los campesinos en el video, mientras cargaban al hombro el cuerpo del felino muerto.

Flórez y Tapias fueron capturados y en ese momento les imputaron los cargos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal. En principio, no aceptaron los cargos y fue el material probatorio presentado por la Fiscalía el que los obligó a reconocer el crimen.