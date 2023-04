La presencia de la primera dama en el escenario legislativo no pasó desapercibida, especialmente porque después de que se confirmó el aplazamiento de la discusión para este miércoles, el Gobierno decidió invitar a los miembros de esa comisión a un desayuno en la Casa de Nariño.

Este diario conoció que algunos congresistas desistieron de asistir al evento al no tener el visto bueno de sus partidos, y aunque otros pidieron que se moviera de día la actividad, finalmente este desayuno no se pudo realizar ante la poca disposición de la mayoría de los legisladores.

En ese sentido, el también senador del Pacto Histórico aseguró que entiende que haya diferencias en torno al proyecto, pero cuestionó que se hayan registrado recusaciones, por ejemplo, alegando que los congresistas están afiliados a EPS, por lo que finalmente se optó por el aplazamiento de la discusión.

“Lo que raya en el absurdo es el filibusterismo, recusaciones ridículas, levantar las sesiones para no debatir. No mas espectáculo. Pido responsabilidad. Coalición debe votar hoy artículos en los que hay acuerdo y luego a voto limpio aquellos en los que no hay consenso y avanzar”, señaló Barreras.

Sin la realización del desayuno con el que el Gobierno esperaba equilibrar las cargas para tratar de evitar que la reforma se hunda, el inicio del debate quedó para este miércoles a partir de las 10 de la mañana en la Comisión Séptima de la Cámara.