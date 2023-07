Canciller Leyva pone en duda la muerte de Iván Márquez

El canciller Álvaro Leyva aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna confirmación sobre la muerte del líder de la disidencia Segunda Marquetalia, Iván Márquez. Según el ministro, desde Venezuela no le ha llegado información alguna por lo que puso en duda el deceso y de paso señaló que no sería una sorpresa si el exguerrillero siguiera vivo.