“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, narró Julio Rubio a Caracol Radio.

Según la amiga de la pareja, Ivonne murió en el búnker en el que se escondieron. Sin embargo, todavía no están claros todos los detalles de la muerte. “Es muy triste, los conocí de cerca y hace un momento les informaron que la niña estaba muerta. Ellos pusieron un comunicado y nos informaron”, dijo Aristizábal.