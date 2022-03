En una misiva dirigida a los padres de familia y colaboradores de la institución, Torres reconoció que había “recibido quejas puntuales relacionadas con comportamientos indebidos al interior de la comunidad que involucran a un profesor en particular del colegio”, quien sería Zambrano, el cual “fue retirado de sus funciones y posteriormente presentó su renuncia voluntaria”, informó la rectora.

Sin embargo, estas afirmaciones generaron polémica en la comunidad educativa, que a través de redes sociales comenzaron a difundir el numeral #MaryMountNoMásSilencio para indicar que esta no era la primera denuncia hacia Zambrano en la institución.

De hecho, antiguas estudiantes del Marymount se unieron para emitir una denuncia pública en la que recopilaron al menos 17 testimonios más de mujeres que habrían sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del docente, con historias que se remontan hasta el 2013.

Las acciones de acoso pasaban, de acuerdo con el comunicado, desde opiniones no pedidas sobre el cuerpo de las adolescentes, como “uy, como le queda de bien ese disfraz” o “usted es muy linda para jugar fútbol”, hasta supuestas invitaciones a su apartamento y, según una de las denuncias, el “uso de las instalaciones del colegio para tener relaciones con alumnas menores de 14 años en repetidas ocasiones, llevándolas a lugares donde las cámaras no tenían rango, y diciéndole que no le contara a nadie”.

Dado el creciente número de acusaciones, el colegio emitió, días después, un nuevo pronunciamiento en el que afirmó estar a disposición de las alumnas antiguas y actuales, “para, si es del caso, instaurar nuevas acciones y brindar todo el apoyo y colaboración a las autoridades”. Igualmente, el Marymount afirmó: “Reconocemos y somos empáticos con quienes se han sentido vulneradas; el colegio abre sus puertas para coger sus historias, reconocerlas y con dignidad establecer un camino para la reparación”.