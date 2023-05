En el espacio participaron no solo la Fuerza Pública, sino “también la Secretaría del Interior departamental, entre otras, para escuchar las presuntas amenazas que se han venido realizando contra la población”. Además, se abordaron temas como la minería ilegal.

“El Clan del Golfo está acechando hacia el departamento de Santander. Nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, señaló en sus redes sociales el gobernador Aguilar.