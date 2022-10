El empresario Carlos Mattos se retractó de haber aceptado cargos y dijo que lo engañaron.

Esta declaración la hizo al término de una audiencia en la que se esperaba que el Juez 11 de Conocimiento de Bogotá se pronunciara sobre la condena que tumbó el Tribunal Superior de Bogotá, por haber sobornado a la entonces juez civil Ligia del Carmen Hernández.

“El 21 de abril de 2022 cuando se me preguntó si aceptaba o no los cargos entendí que el despacho se estaba refiriendo de los preacuerdos con la Fiscalía, para los que cumplí íntegramente. Sin embargo, quiero expresar mi sorpresa al escuchar la cantidad de pena que recibí en mi sentencia: 70 meses y 27 días de prisión, por unos deltas que no me fueron formulados ni en la imputación ni en la acusación”, dijo Mattos.