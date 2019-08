No hubo calumnia contra Kika Nieto: Corte Constitucional

Con una votación de seis a favor y tres en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional negó una tutela a la youtuber e influencer conocida como Kika Nieto en contra de Las Igualadas, un espacio de opinión del diario El Espectador.

En este caso, la youtuber alegaba que habían sido vulnerados sus derechos al buen nombre, imagen y la honra en uno de los videos publicados por Las Igualadas en la plataforma Youtube, titulado “Kika Nieto odia a gays y lesbianas, así diga lo contrario”, como respuesta a un video que Nieto había hecho viral en redes sociales, en el cual exponía su posición sobre este tema.

La Corte, tras el estudio de ambas situaciones, determinó que no hubo calumnia en contra de Nieto. Según el magistrado Luis Guillermo Guerrero, ponente del caso, se tuvo en cuenta el derecho a la libre expresión, tanto de Las Igualadas como de Kika Nieto.

“En conjunto el video concluye que no tiene señalamiento contra Kika. No hay trato calumnioso y no hay lugar a la rectificación, que era lo que Kika pedía”, anunció el alto tribunal.

La decisión se tomó con salvamento de voto de los magistrados Carlos Bernal, Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.