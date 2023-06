De hecho, al momento de su captura, estaba hospedado en un hotel del lado colombiano de la frontera.

“Este ciudadano es el objeto de una acusación en el caso número 22 CRIM 357, dictada el 28 de junio de 2022, en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York”, se lee en el expediente federal al que tuvo acceso este diario.

De acuerdo con esos folios judiciales, este sujeto, aún preso en La Picota, fue clave para mover grandes cantidades de cocaína que iban para la región más occidental de Estados Unidos.

En todo caso, de acuerdo con información recogida por el diario Expreso, de Ecuador, Muñoz Gallón se siente un perseguido por no haber, supuestamente, entregado información de Correa.

“Yo estoy detenido en Bogotá porque no quise dar información de Correa, que no tengo, y lo mínimo que me han puesto es un caso de narcotráfico o de conspiración. Para conspiración tiene que haber mínimo tres personas o cinco, y no hay nadie, solo estoy yo, es un absurdo sin pies y cabeza, ¿con quién voy a traficar yo entonces?”, le aseguró a Expreso.

En todo caso, el presidente Gustavo Petro firmó su extracción el pasado 1 de mayo, a través de la resolución 113 de 2023, pese a su cercanía ideológica con quien es considerado un personaje de izquierda muy popular en Ecuador, como Rafael Correa, pero al mismo tiempo un prófugo de la justicia.

“Conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano”, se lee en el documento firmado por Petro.