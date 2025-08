“Considerando la importancia de esta prueba para un proceso tan significativo para el país, me permito muy respetuosamente solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia considere pedir una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google Inc., en sus oficinas de Estados Unidos, para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto de las comunicaciones entre los usuarios Iván Cepeda Castro y Juan Guillermo Monsalve Pineda”, declaró la congresista.

Según Valencia, se trata de conversaciones que no se tuvieron en cuenta durante el juicio y que podrían comprometer la validez de la acusación en contra de Uribe. Por ello, instando a que haya “claridad y justicia plena”, la congresista le solicitó también al senador Iván Cepeda que secunde ante la solicitud.

La precandidata y también senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) insistió en una solicitud que envió a la Corte Suprema de Justicia, en la que se pide que los proveedores de servicios WhatsApp LLC y Google Inc. , proporcionen copias de seguridad de chats y registros de comunicaciones entre Cepeda y Juan Guillermo Monsalv e , considerado el testigo estrella en contra del exmandatario.

“Ese teléfono, que casualmente se ‘perdió’ en el momento más crítico del caso, podría contener conversaciones con Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave. ¿Se coordinaron? ¿Hubo presiones? ¿Se construyó un relato de común acuerdo? No lo sabemos. Y precisamente por eso es crucial recuperar esa información”, destacó.

En ese sentido, la jurista explicó que la solicitud se hace en el procesal exacto. “Mientras el proceso penal contra Álvaro Uribe se encontraba en etapa de juzgamiento en primera instancia, la Corte no tenía por qué acceder a una prueba cuya necesidad aún no era evidente dentro del expediente. En cambio, con la sentencia ya dictada —aunque aún no notificada— se abre la etapa de apelación, y con ella la posibilidad de solicitar pruebas que esclarezcan vacíos, omisiones o irregularidades que puedan haber afectado el debido proceso”.

Restrepo manifestó que “nunca se ha accedido” de forma completa, técnica y verificable al contenido total del intercambio de mensajes entre Cepeda y Monsalve. “No se conocen los mensajes de Cepeda ni las preguntas que dieron lugar a esas respuestas. Y eso, en un proceso penal, lo cambia todo. Lo que se busca ahora es ir al origen completo, con respaldo forense y sin filtraciones selectivas”, dijo.

Sin embargo, otra es la lectura del abogado penalista Santiago Trespalacios, quien en diálogo con EL COLOMBIANO advirtió que en Colombia “no es posible incorporar nuevas pruebas en la apelación ni tampoco con la casación. El debate probatorio se cierra una vez las partes terminan su presentación y ya no se puede reabrir”.

En esa línea, precisó que tanto el tribunal como posteriormente la Corte Suprema de Justicia deben analizar este caso “con todas y cada una de las pruebas que se practicaron delante de la jueza de primera instancia sin poder realizar ningún añadido”.