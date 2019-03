El río Cauca tiene perjudicado un corregimiento en Bolívar, por Hidroituango: Contraloría

“Graves afectaciones en la vida socioeconómica” fue uno de los hallazgos de la comisión de la Contraloría General de la República (CGR) en la mojana bolivarense, donde el caudal del río Cauca ha disminuido 57 centímetros como consecuencia del cierre que se dio hace semanas de la compuerta de Hidroituango.

La situación más grave que detectó la comisión, después de realizar un recorrido por el río, fue en el corregimiento de Guacayamayo, del municipio de Achí, en Bolívar. Según indicó en un comunicado la zona “está literalmente sin agua”; además, allí hay unos 1.800 habitantes que viven de la pesca y la agricultura, que hoy señalan estar perjudicados por la situación que se desató hace más de un mes.

“Es de tal gravedad que el equipo pudo visualizar tramos del río que se pueden cruzar a pie, el corregimiento de Guacamayo no tiene agua pues su única fuente de abastecimiento es este afluente, a lo que se suma que la sede educativa no tiene servicio sanitario y no se cuenta con recursos para invertir en el mantenimiento de la sede”, dijo, según el comunicado, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, que encabezó la comisión de la CGR que realiza esta inspección.

Además de las dificultades por las que está pasando quienes se dedican en esa zona a la pesca y a la agricultura, la contraloría escuchó las quejas de las autoridades que manifestaron la escasez de alimentación para los menores.

La visita, especificó el comunicado, se hizo para darle cumplimiento a los compromisos que quedaron consignados en la audiencia preventiva de Hidroituango, que se hizo en Medellín la semana pasada.

Al finalizar el recorrido la CGR instaló en Magangué una Mesa Técnica que contó con la presencia de diversas organizaciones y entidades públicas que estableció “compromisos para que se presenten acciones inmediatas para superar calamidades. Además se solicita a EPM atención a los afectados y presencia en el territorio (Mojana Bolivarense) a fin que se proceda con el censo de población afectada, inventario de daños estructurales y ambientales y se definan acciones de contingencia para minimizar el riesgo derivado de la disminución de caudales del Río Cauca”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

La CGR continuará esta semana haciendo un recorrido por la zona de influencia del Río Cauca.