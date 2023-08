Ante esa respuesta, Barbosa aseveró que “a pesar de la colaboración, se plantea el día de ayer por parte del Comisionado que hay desinformación y que eso sabotea el acuerdo de paz (...) No hay parálisis del Estado por un cese al fuego ”.

La Fiscalía publicó información sobre un posible plan de esa guerrilla para atentar contra la vida de Barbosa , ante lo que Rueda respondió que no descartaba que se tratase de una información para intentar sabotear el proceso de paz con los elenos.

El funcionario fue enfático al asegurar que la denuncia sobre el intento del ELN de perpetrar un atentado en su contra “no es una versión mía (...) Yo no tengo esas investigaciones”.

“El proceso de paz lo adelanta el Gobierno Nacional. Ese cese al fuego no implica que cese la actividad investigativa de la Fiscalía como ente judicial de la nación, nosotros podemos seguir investigando a todas las personas que están en la mesa”, resaltó el fiscal Barbosa.

Francisco Barbosa dice que a él le informaron que “hay tres fuentes de información, me dicen además qué implica eso para mi seguridad personal, para la limitación de mis movimientos, y posteriormente me dicen que hay una fuente del Ejército Nacional con una información precisa. No es un capricho de Francisco Barbosa, todo lo que esto hace es dificultarme a mí la vida”.

La Fiscalía sostuvo que tres personas que dieron información de un supuesto plan del ELN para atentar contra la vida del fiscal, intimidaciones que también estarían dirigidas a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y al general (r) Eduardo Zapateiro.

Ante esa afirmación, Danilo Rueda respondió que “sobre la circunstancia y elementos de juicio que tenemos en este momento respecto de la atribución del ELN, creo que podemos estar incursos en un proceso de saboteo que empieza por sectores que tradicionalmente han estado en contra de la paz y a favor de la guerra”.