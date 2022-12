Cerca de 5,5 millones de usuarios de la EPS Sanitas están imposibilitados para acceder a los servicios de salud por culpa de un ciberataque que sufrió la entidad el pasado 28 de noviembre y que, cuatro días después, no logra ser reparado.

“Desde el momento en el que se identificó el fallo, hemos implementado todos nuestros planes de contingencia y estamos trabajando con todos nuestros colaboradores para dar continuidad a la atención con el menor impacto posible, privilegiando el servicio a nuestros afiliados”, señaló Sanitas en un comunicado.

Por esta situación, la Defensoría del Pueblo pidió a la entidad ser clara con sus clientes y dar a conocer si los datos de los usuarios están comprometidos. Los pacientes en redes han reportado que el fallo en el sistema les impide acceder a citas médicas, consultas y medicamentos.

“Desde el viernes de la semana pasada intentamos tomar una cita y todos los canales estaban caídos. Lo raro es que se hable de un hackeo de la página pero tampoco servía la atención telefónica ni el chat de WhatsApp”, le señaló una usuaria de la EPS a EL COLOMBIANO.

Keralty –empresa matriz de Sanitas– señaló que sus colaboradores trabajan manualmente en los servicios de atención y que sus clínicas, centrales de urgencias, laboratorios clínicos y centros de diagnóstico siguen abiertos.

De acuerdo con Bleeping Computer, portal especializado en ciberseguridad, el ataque a Sanitas sería autoría de los piratas informáticos de Ransom House. El ataque se habría producido el 27 de noviembre y, según el medio, alcanzaron a robar 3 teras de información.

“A todo el problema de la página se suma una actualización o cambio de IPS que han encontrado algunos usuarios. Necesitaba una radiografía de urgencia y no me la pudieron hacer porque no aparecía en el sistema ni tenían acceso a la plataforma para asignar citas”, puntualizó la usuaria.