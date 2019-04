El círculo de poder alrededor del presidente Duque

No creo que Pastrana tenga un real peso electoral ni sea una figura de opinión en Colombia. Desde el No del plebiscito ha tratado de reencaucharse políticamente, acercándose hacia la derecha y atacando el proceso de paz, algo contradictorio por lo que hizo en su gobierno. En el caso de Vargas creo que está preparando el camino para su pretensión presidencial, convirtiéndose en opositor de este gobierno. No creo que Santos tenga interés real en incidir en política, se ha dedicado a escribir y a dar conferencias, y si hacemos el ejercicio, al final de su gobierno no tenía mayor margen de gobernabilidad y eso se traducía en que no tenía incidencia real en su bancada legislativa. Por eso creo que no incide en el Partido de la U. La poca autonomía del presidente Duque con respecto al senador Uribe y las continuas referencias públicas de funcionarios del gobierno reconociendo como presidente a este último, causaría incomodidad en Germán Vargas y César Gaviria, quienes buscan dar una imagen de centro a los partidos que lideran. La eventual coalición de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, puede deberse entre otras cosas a la resistencia del Gobierno a establecer una relación clientelar con ellos y al mismo tiempo, estos partidos se podrían estar distanciando de una administración que no ha logrado consolidar su gobernabilidad, lo que se acentúa con las continuas movilizaciones sociales, el estancamiento de la situación venezolana (en la que invierte gran parte de su capital político), la percepción de que co-gobierna con el senador Uribe, con el fin de evitar que la baja popularidad del gobierno los afecte en las elecciones subnacionales de octubre.

Luis Trejos

Docente del Departamento de Ciencia Política, Universidad del Norte